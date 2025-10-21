Gatito y Pachi, los últimos meses en el barrio

El Gatito Fernández, quien arrancó el año como titular en Cerro Porteño, necesita un cambio de aire en busca de continuidad, que le permitirá integrar al menos el plantel de la selección nacional para la Copa del Mundo 2026, ya que a esta altura el rótulo de titular ya le fue sacado.

Ahora, si Alexis Martín Arias sigue flaqueando como lo hizo contra Olimpia (1-1), tampoco garantiza su permanencia como “1” del Ciclón y eventualmente Fernández podría recuperar el puesto.

El caso del Pachi Carrizo es especial, ya que su contrato establece una mejora considerable de sus ingresos en caso de llegar a una determinada cantidad de partidos y si el club logra los objetivos deportivos, título y clasificación a la Copa Libertadores.

Al talentoso volante ofensivo estaría poniendo un “autocepo” para congelar sus números y así evitar llegar a la marca que establece la prolongación automática del vínculo. Su deseo sería ir a Libertad la temporada próxima, como agente libre.

Ayer, los principales referentes del grupo dialogaron con la dirigencia para ajustar algunas cosas que estaban flojas.

El mediocampista Jorge Morel ofreció una conferencia en la Nueva Olla en la que destacó la unidad del grupo y la posición deportiva que ubica al Ciclón en camino del Clausura y la Copa Paraguay. En pocas palabras, dijo que ganando los ocho partidos que le restan como máximo a la temporada, obtendrán la doble corona. El tema es ganar todo lo que se viene.

Por el torneo de integración de la APF, Cerro Porteño jugará mañana contra General Caballero de Juan León Mallorquín, en Itauguá, a las 18:30.

Después se vendrá el choque vecinal contra Nacional, fijado para el lunes en La Visera, a las 20:00.