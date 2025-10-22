Blas Reguera anunció oficialmente la candidatura a presidente de Cerro Porteño

Blas Reguera oficializó hoy la candidatura a presidente de Cerro Porteño. “Querido Pueblo Azulgrana, soy Blas Reguera Riquelme y hoy lanzo mi candidatura a la Presidencia de Cerro Porteño con un objetivo inquebrantable: ¡poner a Cerro Primero!”, publicó en las redes sociales Cerro Primero, el movimiento encabezado por el empresario.
“Hoy nace el cambio, que marca el comienzo de una nueva era para nuestro club porque llegó la hora de una nueva generación. Junto a un gran equipo me presento como candidato a la presidencia del Club Cerro Porteño. Doy este paso porque amo a este club. Conocí a Cerro desde adentro y se lo que es defender estos colores”, expresó Reguera en un vídeo.
El anuncio oficial de Blas Reguera Riquelme
