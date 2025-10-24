Cerro Porteño: Bava y un “balde a agua fría”

Apenas asumió la conducción técnica de Cerro Porteño, el uruguayo Jorge Bava expresó su deseo de conquistar el título del torneo Clausura y el de la Copa Paraguay. Sin embargo, el Ciclón quedó fuera del torneo de integración tras caer contra General Caballero de Juan León Mallorquín en los penales 4-0, luego del 0-0 registrado en el tiempo normal del partido cumplido en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá.

Lea más: La Copa Paraguay, una deuda que persiste

“No hay excusas, se tenía que ganar y no se ganó. De los dos frentes nos queda uno solo y trataremos de aferrarnos a eso”, indicó el uruguayo tras el duro “golpe militar”.

“Nos tiene que doler lo que pasó. Aprender de eso y pelear por el título de Liga, que es el otro gran objetivo. No estuvimos a la altura, no hablo de lo futbolístico, no pudimos ganar, nos quedamos en el camino en un torneo que lo queríamos ganar. No hay tiempo para reproches”, agregó el DT, cuyo equipo visitará el lunes a Nacional, a las 20:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy