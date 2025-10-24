Jonatan Torres, con tres penales desperdiciados en dos partidos

Hace pocos días, en el Superclásico del fútbol paraguayo ante Olimpia, el “Bocón” tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo del partido mediante dos ejecuciones desde el punto penal. Sin embargo, ambos remates fueron detenidos por el arquero uruguayo Gastón Olveira. Las dos ejecuciones, prácticamente idénticas, buscaban colocar el balón hacia el poste izquierdo del guardameta, pero terminaron siendo tiros centrados y de escasa potencia, facilitando la intervención del charrúa.

La actuación de Torres lo convirtió en blanco de duras críticas por parte de la hinchada azulgrana, ya que su doble fallo representó dejar escapar puntos vitales en el clásico disputado en La Nueva Olla. Este encuentro ante Olimpia era crucial para mantener el mínimo margen con el líder Guaraní en la pelea por el campeonato, por lo que Cerro Porteño iba en busca de una victoria imprescindible, pero el resultado final incrementó la presión y el escrutinio sobre el delantero argentino.

En el más reciente encuentro, frente al modesto General Caballero de Juan León Mallorquín —equipo que pelea la permanencia en la máxima categoría—, que culminó con un empate sin goles, la historia volvió a repetirse. Esta vez, el duelo por los cuartos de final de la Copa Paraguay se definió en la tanda de penales, y Jonatan Torres optó por cambiar el lado de ejecución, con un remate que tuvo mayor potencia y que fue cruzado. Sin embargo, el arquero Luis Guillén logró interpretar la intención del atacante argentino para terminar deteniendo el disparo y generando una nueva y profunda frustración para el delantero.

Más allá de los penales fallidos, el rendimiento general del “Bocón” Torres durante el encuentro no logró levantar, a pesar de que el entrenador optó por mantenerlo en el campo de juego durante todo el partido. Para muchos, volvió a convertirse en el “villano” de la noche, acumulando así una serie de actuaciones que lo dejan expuesto ante la exigente y ahora impaciente afición azulgrana.

