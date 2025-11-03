Víctor Bernay y la derrota de Guaraní: “Ganó la eficacia del rival”

Guaraní perdió un duelo clave en la pelea por el título y dejó de depender de sí hacia el objetivo de conquistar el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Tras el 0-1 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla, el Aurinegro quedó segundo con 39 puntos (mismo puntaje que el líder). Víctor Bernay analizó el partido y apuntó que “nos faltó precisión en el primer tiempo”.

“Nos faltó precisión en el primer tiempo. Nosotros somos un equipo que valora mucho la tenencia del balón, pero no pudimos ser certeros en los pases. Si en el segundo tiempo hemos mejorado, encontramos ciertos canales de juego, pero a mi criterio fue un partido con pocas situaciones de gol, con pocos remates al arco. Y así, el que era certero lo iba a poder ganar”, expresó el DT.

Víctor Bernay: “Ganó la eficacia del rival”

Bernay mencionó que el triunfo azulgrana fue por la “eficacia” y lamentó la última jugada del encuentro, el disparo al travesaño de Alan Pereira que hubiese significado el empate. “Ese último balón que pega al palo hubiera sido el empate, pero ganó la eficacia del rival ante los escasos remates que hubo al arco de ambos lados”, puntualizó el entrenador argentino.