Cerro Porteño: De La Huerta a la selección nacional

Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, enfrentará el domingo a Trinidense en La Huerta, a las 18:00, por la antepenúltima fecha. Después, tres componentes del plantel irán con la Albirroja para sus amistosos en fechas establecidas por la FIFA, por lo que el choque de la 21ª ronda contra Libertad quedaría postergado.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

Roberto Junior Fernández (37), Víctor Gustavo Velázquez (34) y Blas Miguel Riveros (27) integran la lista de Gustavo Julio Alfaro para los juegos de fogueo del sábado 15 contra Estados Unidos, en Pensilvania, a las 19:00, y del martes 18 frente a México en Alamore, en San Antonio, Texas, a las 21:30.

Contra la Cruz amarilla solo jugará Riveros, quien arrastra una lesión en el hombro, con el riesgo que se agrave. El Gatito Fernández es suplente, mientras que “Kururu” Velázquez está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Su puesto sería ocupado por el también experimentado Bruno Amílcar Valdez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si la cantidad de citados a la selección no llega a tres, el encuentro con el Guma podrá desarrollarse con normalidad, sin necesidad de modificación del calendario original.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Entradas. Trinidense habilitará 8.650 localidades para el choque dominical, con costos de 30.000 guaraníes en Graderías, 60.000 en Plateas y 100.000 en Preferencias.

Las localidades pueden ser adquiridas vía online a través de Tuti o de manera presencial en la secretaría del club, a partir de las 09:30. Los menores de 11 años abonan el 50% del valor.