Jorge Bava valora el punto “estamos un poco mejor que la semana pasada”

Bava admitió la frustración por no haber sumado los tres puntos, pero se mostró optimista sobre el valor de la unidad conseguida en La Huerta, teniendo en cuenta el contexto de la tabla. “Creo que estamos un poco mejor que la semana pasada así que bueno no fue tan tan malo pero pero bueno veremos el final a ver si da para festejar este punto o algún otro que a veces cuando miras para atrás y bueno aquel punto que hoy parecía bonito nos íbamos triste y capaz que después te termine ayudando quién sabe pero bueno nosotros tenemos que hacer para que sea valioso lo que hicimos la semana pasada para que sea valioso lo que el esfuerzo que tuvieron hoy y veremos en dos semanas qué tal”.

El técnico reconoció las fluctuaciones del juego, pero destacó la entereza de sus jugadores: “Hubo vaivenes por todo momento, al final o al terminar. Obviamente no fue lo que queríamos, queríamos ganar, independientemente de lo que pase en otro campo, pero bueno, como se vio el partido, se vio muy cuesta arriba, sobre todo el segundo tiempo con la expulsión, pero bueno, rescatar el esfuerzo que hizo el equipo, que lo fue a buscar con 11, con 10 en todo momento, no resignamos eso y creo que bueno, felicitar eso, cosa para corregir sin duda, que nos acerque mucho más a la victoria y bueno, pasando raya, no estamos como que hubiésemos querido, pero estamos un poco mejor que la semana pasada, así que bueno, a corregir cosas y bueno, va a ser duro acá al final”.

El estratega explicó que la expulsión y la postura del rival generaron un escenario de “doble complicación” para sus dirigidos: “Obviamente que hubo un momento que complicó bastante en el sentido de que el rival no cambió el plan y eso lo hacía mucho más peligroso aún, con uno menos y con la característica de los jugadores que teníamos, ya habíamos perdido una estancia de cambio, entonces doble complicación tuvimos y bueno, creo que al equipo quizá, no sé si el rival adelantaba la línea, no iban a quedar espacios para poder contragolpear y no lo estuvimos, al contrario se siguió abroquelando de muy buena manera, nos faltaron las armas y obviamente que esas contras podían ser peligrosas, así que por eso destaco la labor del equipo en el esfuerzo que tuvo porque tuvo que jugar adelantado con uno menos, con espacios y lo hicieron de buena manera”.

El conductor azulgrana hizo hincapié en la necesidad de mejorar la precisión en la ofensiva de cara a los partidos decisivos: “Creo que tenemos que corregir un poco la búsqueda de los espacios, tuvimos bastante errático, así y todo creo que tuvimos nuestras situaciones que tenemos que seguir siendo más efectivo a la hora de culminar ese último pase o la finalización, que bueno, vamos a tratar de aprovechar estos días de trabajo para para afinar esos detalles que cuentan y mucho a la hora de definir los partidos”.

Finalmente, Bava reafirmó el compromiso del equipo con un estilo de juego ofensivo, innegociable por la historia del club: “Creo que el dominio partido y territorial lo teníamos, nada nuevo, pero tenemos que seguir insistiendo y mejorando porque hay muchos equipos que juegan de esa manera y está bien y es lógico y está en el ADN de este fútbol, entonces nosotros tenemos que tener esa obligación de ir a buscar los partidos, no traer desespero, aprovechar los espacios, ser a veces con espacios chicos se dificulta más un control, un mal control o un mal pase porque hay poco tiempo, poco espacio y bueno en eso tenemos que seguir insistiendo porque sabemos en el club que estamos, no vamos a renegar a ese posicionamiento de pelota, no vamos a renegar a ir a buscar los partidos y eso amerita que bueno tenemos que estar mucho más finos en ese cuarto de cancha”.