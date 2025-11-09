Cerro Porteño y un punto que suma en su carrera hacia el título

El “Ciclón”, con propuesta debilitada producto de la ansiedad

El partido mostró un desarrollo equilibrado en cuanto a protagonismo, ya que Trinidense, si bien carece de una envergadura similar a Cerro Porteño, no se intimida y compite de igual a igual, manteniendo fielmente el estilo que promueve su entrenador, con una propuesta pulcra, a ras del césped.

Cerro Porteño inició, no obstante, priorizando los lanzamientos largos, aprovechando que el rival, con su ambiciosa iniciativa, adelantaba las líneas, generando espacios en la última zona; de hecho, su primera acción de riesgo fue un pase elevado de Cecilio, que Carrizo, sin la mirada en el arco, concluyó con una definición escueta.

La otra fórmula azulgrana era lo que podían generar las individualidades. En ese contexto, Iturbe, tras deshacerse de la molestosa máscara protectora, ganó línea de fondo por izquierda y metió el centro al punto penal, donde Araújo aplicó un testarazo que pasó a centímetros del poste derecho de Dufour.

La propuesta inicial no convenció del todo a Jorge Bava, quien, ante la lesión de Valdez, decidió el cambio ofensivo, con la inclusión de Aliseda. Sin embargo, en los primeros minutos del complemento, el “gordito”, en una acción que no se alinea con sus cualidades, vio la roja directa tras un agresivo pisotón descalificador sobre Rayer.

Pese a estar con ventaja numérica, la Cruz Amarilla no pudo consolidar su superioridad, ante un Cerro Porteño que, conociendo la victoria momentánea de Guaraní, buscaba con ímpetu el desnivel. Este objetivo resultó lejano porque el equipo cayó en una excesiva ansiedad que generaba imprecisión.

Valiéndose del balón parado, el Ciclón estuvo cerca de quebrar el cero con un tiro libre de “Pachi”, que pasó limpiamente por encima de la barrera y se estrelló en el poste. Conociendo el triunfo de Libertad, la ansiedad azulgrana disminuyó y estuvo muy cerca de llevarse los puntos con un cabezazo de Iturbe, que pasó cerca del larguero.