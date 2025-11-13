Cerro Porteño
13 de noviembre de 2025 - 13:59

Cerro Porteño disputará un amistoso en la pausa del torneo

Juan Manuel Iturbe, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la segunda fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.Arcenio Acuña

Cerro Porteño acordó un amistoso en la pausa del torneo Clausura 2025 por la final de la Copa Paraguay 2025.

Por ABC Color

La Primera División de Paraguay extendió la definición del torneo Clausura 2025. El certamen debía disputar este fin de semana la penúltima fecha, pero los convocados de Cerro Porteño y Guaraní, que pelean por el título, a la selección paraguaya para la Fecha FIFA obligaron a un cambio en el calendario, que trasladó la jornada 21 al jueves 20 (empieza ese día).

Y por la pausa, que fue aprovechada por la Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para adelantar la Copa Paraguay 2025 (domingo 26 a las 18:00), el Ciclón planificó un encuentro amistoso con el fin de no perder el ritmo de competencia, ya que volverá a jugar el domingo 23, recibiendo a Libertad en La Nueva Olla (18:00).

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano, el sábado

El Azulgrana de Jorge Bava enfrentará el sábado 15 al Sportivo Ameliano de Roberto Nanni: el duelo será en el General Pablo Rojas, a las 08:00, sin presencia de aficionados. El DT no tiene a disposición a Roberto Jr. Fernández, Gustavo Velazquéz ni Blas Riveros, quien están al servicio de la Albirroja de Gustavo Alfaro para los juegos vs. Estados Unidos y México.