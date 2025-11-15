Cerro Porteño: Inesperado golpe matinal

Si bien en los juegos de fogueo los resultados pasan a un plano secundario, la amplitud de la victoria de 4-1 de Sportivo Ameliano sobre Cerro Porteño en Barrio Obrero no deja de llamar la atención.
Lea más: Cerro Porteño, derrotado por Ameliano
Luis “Totín” Amarilla registró el gol azulgrana, mientras que Elvio Vera, Fredy Vera, Roland Escobar y Ezequiel González marcaron para el conjunto albiazul. El encuentro de segundo turno finalizó 0-0.
El Ciclón se encuentra enfocado en el torneo Clausura, que lo lidera con un punto de ventaja con respecto a Guaraní.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El próximo domingo 23, el elenco azulgrana enfrentará en su escenario a Libertad, a las 18:00, teniendo la posibilidad de conquistar el título en la penúltima fecha si vence al Guma y si el Cacique no derrota a General Caballero de Juan León Mallorquín, en Alto Paraná.
Las bajas para el choque trascendental contra los repolleros son los argentinos Matías Damián Pérez e Ignacio Aliseda, quienes están suspendidos.