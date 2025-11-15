Cerro Porteño
15 de noviembre de 2025 - 20:14

Cerro Porteño: Inesperado golpe matinal

Luis Antonio Amarilla (derecha, 30 años), autor del gol de Cerro Porteño.
Cerro Porteño perdió por goleada contra Ameliano 4-1, en un amistoso celebrado en la mañana de ese sábado en La Nueva Olla.

Por ABC Color

Si bien en los juegos de fogueo los resultados pasan a un plano secundario, la amplitud de la victoria de 4-1 de Sportivo Ameliano sobre Cerro Porteño en Barrio Obrero no deja de llamar la atención.

Luis “Totín” Amarilla registró el gol azulgrana, mientras que Elvio Vera, Fredy Vera, Roland Escobar y Ezequiel González marcaron para el conjunto albiazul. El encuentro de segundo turno finalizó 0-0.

El Ciclón se encuentra enfocado en el torneo Clausura, que lo lidera con un punto de ventaja con respecto a Guaraní.

El próximo domingo 23, el elenco azulgrana enfrentará en su escenario a Libertad, a las 18:00, teniendo la posibilidad de conquistar el título en la penúltima fecha si vence al Guma y si el Cacique no derrota a General Caballero de Juan León Mallorquín, en Alto Paraná.

Las bajas para el choque trascendental contra los repolleros son los argentinos Matías Damián Pérez e Ignacio Aliseda, quienes están suspendidos.