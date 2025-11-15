Cerro Porteño perdió ¡4-1! con Ameliano en duelo de titulares

Cerro Porteño aprovechó la pausa del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay para disputar dos amistosos contra Sportivo Ameliano en La Nueva Olla de Asunción. A puertas cerradas, para hinchas y medios de prensa, el Ciclón no ganó ninguno de los dos encuentros y es más, perdió ¡4-1! el partido que enfrentó a los titulares. En el segundo, igualó sin goles.

En el primer duelo de 25 minutos cada tiempo, el Azulgrana arrancó ganando con gol de Luis Amarilla a los 18’ de la etapa inicial. En la complementaria, la V Azulada de Roberto Nanni remontó y acabó goleando: Fredy Vera empató a los 5′; Elvio Vera dio vuelta el resultado a los 15′, Roland Escobar anotó el tercero a los 23′ y Ezequiel González sentenció la victoria a los 25′.