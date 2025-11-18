Activa el grupo incompleto de Cerro Porteño

Víctor Gustavo Velázquez, Blas Riveros y Roberto Junior Fernández, integrantes de la plantilla de Cerro Porteño, viajaron con la selección nacional a Estados Unidos, mientras que Bruno Valdez activa de manera diferenciada, aunque se considera que llegará al duelo contra el Guma.

La dotación dirigida por el técnico uruguayo Jorge Bava se completará recién el jueves, con el acople de los albirrojos.

Valdez sufrió una lesión muscular contra Trinidense (0-0). Apenas sintió el pinchazo, solicitó el cambio gracias a su experiencia. Su reemplazante fue Lucas Quintana, primera pieza de recambio en la zaga.

Bruno no participó del amistoso del fin de semana con Ameliano por precaución. Su presencia en la última línea es considerada importante, más aún por la baja del argentino Matías Pérez, quien se encuentra suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Otro que está inhabilitado es Ignacio Aliseda.

Las entradas puestas a la venta se agotaron en un “flash”. La masiva respuesta de la afición es por la posibilidad consagratoria del equipo, que obtendrá el título del Clausura 2025 si gana y si Guaraní no derrota a General Caballero en Juan León Mallorquín, en el choque de la penúltima ronda a disputarse de manera simultánea.

La formación azulgrana estaría conformada por: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Bruno Valdez y Blas Riveros; Federico Carrizo, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo.