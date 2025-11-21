Médicos del Parque Azulgrana salvan a joven que sufrió paro cardíaco durante las pruebas

Según reportes, la emergencia se desató cuando el adolescente, de la categoría 2009, sufrió dos paros cardíacos en las instalaciones de la academia azulgrana situada en la ciudad de Ypané. El rápido accionar de los médicos y el hecho de contar con el equipamiento necesario resultaron cruciales para brindarle una atención primaria inmediata y efectiva.

El desfibrilador con el que contaba el club fue el elemento clave en esta situación de angustia. Mediante este dispositivo médico, el personal pudo lograr estabilizar al paciente, con una maniobra de reanimación. Tras ser estabilizado, el menor de edad fue trasladado a Hospital de Ñemby, acompañado por su mamá y un representante del club para recibir cuidados especializados.

A través de un comunicado oficial, emitido también en la fecha (21 de noviembre), el Club Cerro Porteño aseveró que, tras el hecho, se activaron de manera inmediata todos los protocolos de emergencia establecidos. El club destaca que esto permitió una respuesta rápida, coordinada y eficaz por parte de todo el Cuerpo Médico del Parque Azulgrana.

El comunicado “resalta y reconoce la labor del Cuerpo Médico y todos los profesionales del Parque Azulgrana”, cuyo accionar permitió una atención oportuna según los estándares previstos para este tipo de situaciones. Además, la institución informó que el joven deportista se encuentra bajo supervisión y cuidados profesionales especializados, y que mantienen contacto permanente con el equipo tratante y los familiares del atleta.

La entidad de Barrio Obrero finaliza el comunicado deseando una pronta recuperación al deportista y ratificando su compromiso con la formación integral, el desarrollo deportivo y los valores que guían el trabajo diario de sus Divisiones Formativas. El joven atleta, que se encuentra estable y recibiendo la atención que requiere este caso.

