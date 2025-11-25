Cerro Porteño: Blas Riveros, del sanatorio al juego definitorio

Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, enfrentará el domingo al descendido Tembetary, en el Defensores del Chaco, a las 18:00 y de triunfar, se adjudicará el título.

El marcador de punta por izquierda, Blas Riveros, debió ser internado de urgencia por una fiebre de 40 grados. Los estudios detectaron que se encuentra con dengue, que es el primer problema.

Además, el atleta arrastra un cuadro de pansinusitis (infección que afecta los senos paranasales), que derivó en una conjuntivitis y una complicación en los pulmones por seguir jugando congestionado.

Como si todo eso fuera poco, el canterano de Olimpia venía actuando infiltrado por un dolor en el hombro tras una lesión sufrida en el último superclásico.

El lateral suplente de Riveros es Guillermo Benítez (31), quien ocuparía la vacancia si se confirma la deserción del integrante de la selección nacional, quien quiere jugar a toda costa.

* Ciclo finalizado. Para el argentino Federico “Pachi” Carrizo (34) la temporada está terminada por una lesión en el tobillo.

* Números redondos. El club popular anunció que Robert Piris da Motta (31) llegó a 150 presentaciones con Bruno Amílcar Valdez (33) y Jorge Morel (27) completaron el centenar de encuentros.