Cerro Porteño prioriza a sus socios en la venta de entradas para el partido del domingo

La institución azulgrana prioriza a su masa social, estableciendo una venta exclusiva de entradas para Socios Vitalicios y Socios al día. Esta fase especial comienza hoy a las 14:00 horas, y se extenderá hasta las 16:00 de mañana 27 de noviembre. Un detalle importante es que las entradas no estarán disponibles a través de la plataforma web de Tuti. En su lugar, Cerro Porteño será el encargado de emitir directamente los boletos. Por esta razón, se solicita a los socios interesados comunicarse exclusivamente vía WhatsApp a los números 0982167345, 0976775470 o 0981744383 para gestionar su adquisición. El Departamento de Socios hizo un llamado a todos los miembros para que adquieran sus entradas con anticipación,

En comunicación con el programa Cardinal Deportivo, Sebastián Kneup, gerente de marketing de Cerro Porteño, explicó en detalle el proceso de venta de entradas, confirmando la prioridad para socios. “Mediante una gestión del presidente del club y el departamento de fútbol con el club Tembetary, hemos priorizado una buena cantidad de entradas para socios activos y vitalicios, comunicamos en nuestras redes del departamento de socios. Queremos comunicarles que a partir de las 14 horas de hoy, hasta mañana a las 16:00, van a tener una prioridad exclusiva para la compra de entradas para el partido del domingo. Esto también, llevando a cabo una mejor organización y para que los socios vitalicios y socios activos al día del club puedan estar disfrutando de la fiesta que se viene el domingo”.

Ante la consulta sobre la disponibilidad en la plataforma de venta general, Kneup fue enfático: “Hoy es directamente y exclusivo a través de los canales de WhatsApp del departamento de socios, en donde el club se va a encargar de generar las entradas para los socios vitalicios y socios activos al día del club, en la cual están en las redes sociales de socios, que ya hemos comunicado, donde están los números del teléfono”.

Finalmente, el gerente de marketing confirmó cuándo el público general podrá acceder a los boletos: “Ese mismo procedimiento ya los socios también estuvieron acostumbrados a lo que hicimos en el partido contra la Libertad, y le vamos a estar remitiendo sus entradas a sus respectivas aplicaciones para que puedan disfrutar el encuentro del domingo. Mañana, después de las 16:00 horas, ya quedaría libre en la web para que todo público pueda estar adquiriendo las entradas”.

El comunicado emitido por Cerro Porteño