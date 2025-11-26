Cerro Porteño
26 de noviembre de 2025 - 13:19

Los precios de entradas para el duelo que puede consagrar a Cerro Porteño

Los aficionados de Cerro Porteño, durante el encuentro ante Libertad por la penúltima fecha del torneo Clausura 2025.
Cerro Porteño se encuentra a un solo triunfo de poner fin a una sequía de cuatro años y consagrarse campeón de la Primera División del fútbol paraguayo. El elenco azulgrana disputará la última ronda del Torneo Clausura este domingo, enfrentando al ya descendido Atlético Tembetary, y en caso de conseguir la victoria, el “Ciclón” será el nuevo dueño de la chapa de campeón, sin depender del resultado del otro contendiente, Guaraní.

Por ABC Color

El encuentro decisivo y que definirá al campeón está programado para este domingo a las 18:00 horas, en el estadio Defensores del Chaco. Para este trascendental compromiso, la directiva del club local, en este caso Atlético Tembetary dispuso la venta de un total de 33.000 entradas para todos los hinchas. Las mismas ya estarán habilitadas desde hoy, miércoles, a partir de las 14:00 horas, para su adquisición en la plataforma digital de Tuti. Es importante destacar que la Preferencia A estará destinada exclusivamente para los seguidores y simpatizantes del Atlético Tembetary.

Los precios de los diferentes sectores del Defensores del Chaco son variados para facilitar el acceso de todos y atendiendo de la gran importancia del encuentro para los aficionados cerristas, que quieren terminar festejando la jornada dominical. Las entradas para Graderías tienen un costo de 30.000 guaraníes, mientras que las de Plateas se venden a un precio de Gs. 60.000. Por su parte, las Preferencias laterales están a Gs. 120.000, y la Preferencia central asciende a Gs. 150.000. Finalmente, el sector más exclusivo, la Albirroja Vip, tiene un valor de Gs. 200.000 para quienes deseen asistir.