La FIFA inhibe a Cerro Porteño con tres mercados sin fichar

Según informes procedentes de Argentina, específicamente del periodista Germán García Grova, la deuda del “Ciclón” con la entidad de Junín supera los 400.000 dólares estadounidenses. Este monto correspondería a las cuotas impagas de febrero y junio, relativas al 70% de la ficha del futbolista.
Cerro Porteño habría sido notificado formalmente sobre la resolución este martes. La sanción solo podrá ser revocada si la directiva de Barrio Obrero, encabezada por Juan José Zapag salda de forma inmediata la deuda con el club argentino y este notifica el cumplimiento del pago ante el ente regulador del fútbol mundial.
Mientras esta situación financiera no se regularice, la planificación deportiva y la capacidad de reforzar la plantilla del club de cara a la siguiente temporada, podrían verse comprometidas. Hasta el momento, la directiva azulgrana no emitió un comunicado oficial ni se pronunció sobre los pasos inmediatos a seguir, a efectos de solucionar el inconveniente.