26 de noviembre de 2025 - 10:52

La FIFA inhibe a Cerro Porteño con tres mercados sin fichar

Jonatan Torres, jugador de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la regularización de la fecha 11 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero

Según información de Germán García Grova, Cerro Porteño recibió una inhibición de FIFA, sanción que le impedirá registrar nuevos jugadores durante los próximos tres periodos de fichajes. La medida se debe al incumplimiento de pagos relacionados con la transferencia del delantero argentino Jonatan Torres, cuyo pase fue adquirido al club Sarmiento de Junín.

Por ABC Color

Según informes procedentes de Argentina, específicamente del periodista Germán García Grova, la deuda del “Ciclón” con la entidad de Junín supera los 400.000 dólares estadounidenses. Este monto correspondería a las cuotas impagas de febrero y junio, relativas al 70% de la ficha del futbolista.

Cerro Porteño habría sido notificado formalmente sobre la resolución este martes. La sanción solo podrá ser revocada si la directiva de Barrio Obrero, encabezada por Juan José Zapag salda de forma inmediata la deuda con el club argentino y este notifica el cumplimiento del pago ante el ente regulador del fútbol mundial.

Mientras esta situación financiera no se regularice, la planificación deportiva y la capacidad de reforzar la plantilla del club de cara a la siguiente temporada, podrían verse comprometidas. Hasta el momento, la directiva azulgrana no emitió un comunicado oficial ni se pronunció sobre los pasos inmediatos a seguir, a efectos de solucionar el inconveniente.