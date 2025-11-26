La FIFA inhibe a Cerro Porteño con tres mercados sin fichar

Según informes procedentes de Argentina, específicamente del periodista Germán García Grova, la deuda del “Ciclón” con la entidad de Junín supera los 400.000 dólares estadounidenses. Este monto correspondería a las cuotas impagas de febrero y junio, relativas al 70% de la ficha del futbolista.

Cerro Porteño habría sido notificado formalmente sobre la resolución este martes. La sanción solo podrá ser revocada si la directiva de Barrio Obrero, encabezada por Juan José Zapag salda de forma inmediata la deuda con el club argentino y este notifica el cumplimiento del pago ante el ente regulador del fútbol mundial.

🚨#CerroPoteño acaba de ser inhibido por #FIFA.



📍El club fue notificado hoy y la sanción es por tres periodos de fichajes.



📌La deuda es con #Sarmiento por el pase de Jonathan Torres. El monto supera los US$400.000 pic.twitter.com/ngIT9r2A1s — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 26, 2025

Mientras esta situación financiera no se regularice, la planificación deportiva y la capacidad de reforzar la plantilla del club de cara a la siguiente temporada, podrían verse comprometidas. Hasta el momento, la directiva azulgrana no emitió un comunicado oficial ni se pronunció sobre los pasos inmediatos a seguir, a efectos de solucionar el inconveniente.