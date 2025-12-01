Juan José Zapag a ABC: “Van a ver lo que se viene y me van a extrañar”

Cerro Porteño conquistó el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay y cortó la racha de cuatro años sin consagraciones. El Ciclón conquistó el título de Liga número 35, clasificó a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y disputará la final de la Supercopa Paraguay 2025 frente a General Caballero de Juan León Mallorquín.

Luego de recibir el trofeo y celebrar con el público en el Defensores del Chaco tras la victoria 2-0 sobre Atlético Tembetary, el plantel, el cuerpo técnico, staff y directivos festejaron en el Fan Fest de La Nueva Olla, donde Juan José Zapag habló en exclusiva con ABC. “El quinto campeonato mío absoluto, el trece de mi carrera de dirigente, incluyendo estos cinco”, expresó.

El presidente de la institución de Barrio Obrero aseguró que está “muy feliz de salir por la puerta grande del club”. “La felicidad, la dificultad, el momento, acá estamos. Todo es muy complicado. Terminamos ganando el campeonato en la última fecha. Muy feliz de salir por la puerta grande del club y si es posible con la Supercopa el próximo fin de semana”, añadió.

Zapag apuntó a las críticas contra la gestión.”Se llama liderazgo, soy un tipo líder, soy un tipo muy sano. La política es sucia, la gente es sucia, yo soy un tipo sano, la gente me conoce. He peleado con pocas armas ofensivas, la gestión la defiendo con el campeonato y con lo que es Cerro, el club más rico de Paraguay y uno de los más ricos de Sudamérica”, puntualizó.

Juan José Zapag: “Me van a extrañar”

Juan José Zapag advirtió a los hinchas de Cerro Porteño que “me van a extrañar”. “Van a ver lo que se viene y me van a extrañar en algún momento. No es fácil estar acá, no me creo Dios, pero soy diferente, soy sincero, soy trabajador. Ese es el riesgo que yo siento, viendo la gente que viene, tengo mucho temor de que se sirvan de este club”, disparó el titular azulgrana.

“La vamos a defender con uñas y dientes. Si no son capaces de administrar el club, pronto van a estar afuera. Estoy tranquilo porque tenemos mucho respaldo y lo no hacemos notar, la gente que nos conoce sabe que somos de buena madera y trabajadores. Este titulo buscaremos hacerlo más fuerte con el título de la Supercopa”, finalizó al Hincha Opina del Cardinal Deportivo.