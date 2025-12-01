“El titulo buscaremos hacerlo más fuerte con la Supercopa”

Cerro Porteño es campeón del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Con el título, el Ciclón clasificó a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y accedió a la final de la Supercopa Paraguay 2025. El Azulgrana de Jorge Bava enfrentará a General Caballero de Juan León Mallorquín, vencedor de la Copa Paraguay 2025, el sábado 6 de diciembre.

En medio de los festejos del campeonato en el Fan Fest de La Nueva Olla, Juan José Zapag apuntó al último partido que tendrá como presidente, que hasta el momento no tiene hora ni escenario confirmados. “Terminamos ganando el campeonato en la última fecha. Muy feliz de salir por la puerta grande del club y si es posible con la Supercopa el próximo fin de semana”, señaló.

Juan José Zapag: “El quinto campeonato mío”

“El quinto campeonato mío absoluto, el trece de mi carrera de dirigente, incluyendo estos cinco (…) Este titulo buscaremos hacerlo más fuerte con el título de la Supercopa”, expresó Zapag al Hincha Opina del Cardinal Deportivo. En caso de conquistar el certamen, el titular azulgrana dejará la institución con un sexto trofeo como presidente y el décimo cuarto como dirigente.