Luis Amarilla: “Esto pensé y quería, venir y salir campeón”

Cerro Porteño es el nuevo campeón de la Primera División de Paraguay. El Ciclón superó 2-0 a Atlético Tembetary en la última fecha, conquistó el título y cortó una racha de cuatro años sin consagraciones. Además, el Azulgrana logró el boleto directo a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y disputará la final de la Supercopa Paraguay 2025.

Lea más: “El titulo buscaremos hacerlo más fuerte con la Supercopa”

“Es lo que quería, es lo que pensé desde un principio, venir y salir campeón”, expresó Luis Amarilla al Hincha Opina del Cardinal Deportivo en los festejos del campeonato en el Fan Fest de La Nueva Olla. El atacante fue uno de los refuerzos para la segunda parte de la temporada, disputó las 22 rondas, convirtió un gol y asistió para el 1-0 en la noche de la coronación.

Luis Amarilla: “Me voy a matar por este club”

“Es un equipo que te exige mucho, siempre tenes que tratar de ver de ese lado, marcar goles, uno hace un esfuerzo grande. Hoy por hoy es un balance no tan bueno, pero es mejor porque uno puede seguir trabajando y mejorar con eso”, expresó Amarilla, quien añadió que “me voy a matar por este club, voy a seguir trabajando y los buenos momentos van a seguir llegando”.

“Es un privilegio estar en esta institución, a un jugador le llega mucho, sabemos lo que significa Cerro Porteño. Pensar en una buena pretemporada, que no pude hacer, y en el futuro podemos dar muchas más alegrías”, culminó el atacante de 30 años, que no levantaba un trofeo desde la Supercopa de Ecuador en 2021 con la Liga Deportivo Universitaria de Quito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Juan José Zapag: “Van a ver lo que se viene y me van a extrañar”