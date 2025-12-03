Blas Riveros, de la cantera franjeada al corazón de los hinchas del Ciclón

Pese a haberse formado y haber incursionado en el fútbol profesional en la “vereda de enfrente” —Olimpia—, el defensor demostró un compromiso total y un profesionalismo innegable desde el primer minuto que vistió la camiseta azulgrana. El defensor fue una pieza fundamental y de las más regulares para que Cerro Porteño alcanzara su estrella número 35 en el fútbol paraguayo.

El itaugüeño había llegado a la institución a mediados de la temporada, procedente de Talleres de Córdoba. Aunque se creía que necesitaría un tiempo de adaptación, su debut fue precipitado en la primera fecha del Clausura, en la que tomó el lugar de Guillermo Benítez, quien sufrió una lesión que lo marginaría por casi todo el semestre. Lejos de mostrarse fuera de ritmo, el ex-Olimpia demostró credenciales de inmediato, probando que no necesitaba readaptarse al fútbol local, sino que llegaba ya con un nivel superior que marcó la diferencia en el sector izquierdo.

Los números no mienten. Solo por detrás del portero Alexis Martín Arias, quien disputó la totalidad de minutos (1980) en el Clausura, Blas Riveros fue el jugador de campo más regular. Estuvo presente en las 22 fechas del certamen, acumulando un total de 1883 minutos jugados. Su aporte fue notable, ya que anotó un gol y brindó seis asistencias. Este nivel superlativo lo pone en firme consideración del seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro, de cara a la lista final para la Copa del Mundo 2026.

Tras la consagración, Riveros utilizó su cuenta de Instagram para compartir su alegría y agradecimiento con la afición y el club: “Feliz por la obtención de este campeonato con esta institución que me recibió de la mejor manera, agradecido con toda la gente por el cariño que me demostró. Fue un campeonato sufrido pero logramos el objetivo, vamos por más Ciclón”.

