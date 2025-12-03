Cerro Porteño: Aliseda, con “picante” retorno

“¿La querías no? Te quedaste con las ganas”, fue el posteo del retacón Ignacio Aliseda en Instagram con el trofeo de campeón de Cerro Porteño, en abierta alusión a Guaraní, con el que el Ciclón pugnó por la corona. La chanza generó todo tipo de comentarios, sobre todo la reacción de los aurinegros.

El autor de goles importantes se pone a disposición del técnico uruguayo Jorge Bava para el duelo sabatino contra los “militares”, a cumplirse en el Defensores del Chaco, a las 18:00.

El volante ofensivo, generalmente utilizado como pieza de recambio, lleva 20 partidos con la casaca azulgrana, con seis anotaciones, contra 2 de Mayo, Olimpia (3), Pastoreo (Copa Paraguay) y Guaraní.

Las entradas para la fiesta de cierre de temporada del fin se semana fueron fijadas en 30.000 guaraníes en Graderías, 60.000 en Plateas, 120.000 en Preferencias laterales, 150.000 en la zona central y 200.000 en Vip Albirroja.

El inédito ganador del trofeo obtendrá un premio de 1.000.000.000 de guaraníes, unos 145.000 dólares.

La Supercopa la disputan el monarca liguero con más puntos del año, que es el Ciclón y el ganador de la Copa Paraguay, en Rojo altoparanaense, que en el 2026 competirá en la División Intermedia, la segunda categoría de la APF.