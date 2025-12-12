Cerro Porteño: Un Fernández por otro

El “Gatito” Fernández, relegado a la banca de suplentes en Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, necesita salir del barrio para competir con vistas al Mundial 2026. Los interesados en su concurso serían el mexicano Cruz Azul, el colombiano Atlético Nacional y un club brasileño del nordeste.

La marcha del guardameta de la Albirroja supone la contratación de otro portero, aunque para poder incorporar, “la mitad más uno” deberá honrar sus deudas para el levantamiento de la inhibición aplicada por la FIFA.

La erogación a ser realizada por el Ciclón para levantar el “cepo” por los casos de Francisco da Costa (Bolívar), Claudio Aquino y Jonatan Torres (Sarmiento) es 1.300.000 dólares, aproximadamente.

El volante central Rodrigo Fernández Cedrés es un conocido de nuestro medio, pues militó en Guaraní entre el 2019 y el 2022. Viene de actuar en Independiente de Avellaneda. Su pase pertenece al Santos de Brasil.

El atacante uruguayo Abel Hernández (35) estaría en los planes del técnico azulgrana Jorge Bava.