¿El uruguayo Abel Hernández interesa a Cerro Porteño?

Bava detalló la estructura que busca para el plantel principal, enfocada en la competitividad interna y la necesidad de curtir de juveniles para cumplir con la nomativa de APF. “La idea es tener dos jugadores por puesto, bien competitivos entre sí y tener un tercer equipo de paralelo de juveniles para cumplir con el reglamento”, declaró el entrenador.

Sobre la necesidad de un “9” y la mención de Abel Hernández, Bava explicó que la búsqueda se debe a las lesiones de jugadores clave en esa posición. “Estamos buscando 9, todavía no hablamos de nombres, pero sí esa posición la buscamos, porque se opera el tobillo Luis Amarilla y Sergio Araújo el lunes se opera de la rodilla. Entonces a Amarilla lo vamos a tener ya limitados en el semestre y a Araújo lo vamos a perder prácticamente todo el año”.

Consultado por las características específicas del perfil que buscan, y si Hernández encajaría, Bava comentó: “Puede ser, buscamos un 9 de área, que haga goles. Y Abel hace goles, hizo muchos goles y de diferentes formas”.

Finalmente, el entrenador resumió los perfiles de jugadores que viene solicitando a la directiva: “Yo pedí características que buscamos, que si son volante de área a área (Rodrigo Fernández Cedrés), extremo, un enganche y un 9, o dos, dependiendo de las características del que sea el principal”.

Cabe recordar que, durante plena competencia en el segundo semestre, Olimpia también habría mostrado cierto interés por el atacante charrúa. Actualmente, los medios uruguayos dan casi como un hecho el retorno del delantero a Peñarol.