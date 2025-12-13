Cerro Porteño: Matías Pérez, el campeón con más partidos

El zaguero central Matías Pérez registró en Cerro Porteño 47 presentaciones, una más que el capitán Gustavo Velázquez y Jonatan Torres, que completan el podio de la regularidad.

Pérez, formado en Lanús y apodado cariñosamente Daddy Yankee, llegó en enero pasado a “la mitad más uno” luego de militar en el Orenburg de Rusia.

Otros atletas que tuvieron activa participación en el Ciclón de Barrio Obrero son Jorge Morel (44), Juan Manuel Iturbe (43), Robert Piris da Motta (41), Cecilio Domínguez (41) y Federico “Pachi” Carrizo (41), quien dejó la institución para continuar su carrera en Libertad.

Los componentes del plantel azulgrana se encuentran de vacaciones. El técnico uruguayo Jorge Bava se encuentra en su país, manteniendo contacto permanente con las autoridades para las incorporaciones, que en principio serían tres (volante central, creativo y atacante), aunque con la salida de Roberto Junior Fernández será contratado otro arquero.

* Proselitismo. El exfutbolista Nelson Haedo Valdez se sumó al proyecto de Carlos Rejala, quien pugnará por la presidencia del club en las elecciones del próximo sábado 31 de enero con Blas Reguera, Rubén Recalde y Luis Rojas.