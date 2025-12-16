Cerro Porteño: Da Costa, retorno encaminado

El centroatacante brasileño Francisco da Costa, que pertenece a los registros de Cerro Porteño, disputó 20 partidos y marcó 8 goles con el club auriverde del interior paulista, grata revelación del competitivo Brasileirão.

Para la llegada de Da Costa, el Ciclón hizo en el 2024 un compromiso de pago fraccionado con el Bolívar de 1.5000.000 dólares.

El club boliviano recurrió a la FIFA reclamando el cobro de las cuotas faltantes. Para quedar liberado de este caso, la dirigencia azulgrana deberá abonar alrededor de US$ 600.000, además de desembolsar otro importante monto por las demandas de Claudio Aquino y el Sarmiento de Junín por Jonatan Torres.

Con la vuelta de Da Costa, el campeón paraguayo podría cubrir la vacancia del “9”, sin necesidad de contratar a otro para el puesto.