Francisco “Xico” da Costa despierta interés de clubes del exterior

Según reportes del periodista especialista en mercado de pases César Luis Merlo, el delantero ya despertó el interés concreto de dos instituciones del fútbol brasileño para la próxima temporada. A esta puja se suma una propuesta proveniente del fútbol de Qatar, lo que podría significar una salida beneficiosa para las arcas del Supercampeón del fútbol paraguayo. Aunque el jugador tiene contrato vigente hasta el año 2027, su retorno al “Ciclón” no está garantizada.

La situación podría resultar compleja para el cuerpo técnico que lidera Jorge Bava, debido a las sensibles bajas por lesión de los atacantes Luis “Totín” Amarilla y Sergio Araujo. Inicialmente, la necesidad de reforzar la ofensiva tras las urgencias del plantel azulgrana motivó el pedido de su regreso anticipado a la entidad de Barrio Obrero, interrumpiendo el préstamo que corría hasta junio de 2026. Sin embargo, la posibilidad de capitalizar su buen momento en el exterior podría prevalecer sobre la urgencia deportiva de contar con él.