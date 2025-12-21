Cerro Porteño: Gatito, con vía libre para el cambio de aire

El dirigente Juan José Zapag, titular de Cerro Porteño hasta el próximo 31 de enero, mencionó que recibió un pedido del titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, para el cambio de aire del Gatito, Roberto Junior Fernández, el cual fue aceptado.

El objetivo es que el veterano arquero, de 37 años, pueda competir con regularidad con vistas a la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Fernández llegó a principios de temporada al club en el que inició su carrera para cumplir su tercera etapa. En principio fue titular y capitán, disputó 18 partidos hasta que fue relegado al banco de suplentes por un mejor rendimiento del argentino Alexis Martín Arias, a la postre campeón del torneo Clausura 2025 y ganador de la Supercopa Paraguay.

A nivel local, Rubio Ñu pretende contar con los servicios de Fernández, quien probablemente continúe su carrera en el exterior, nuevamente en Brasil, aunque en principio sonó la posibilidad de Cruz Azul de México.

* El “cepo” de la FIFA. El Ciclón anunció oficialmente al colombiano Santiago Mosquera (30) como primer fichaje para el 2026, probablemente sin considerar que sobre el club pesa una prohibición de fichajes por los casos Francisco da Costa (Bolívar), Jonatan Torres (Sarmiento) y Claudio Aquino.

Las autoridades ponen pelota al piso. Deben honrar las deuda y tras recibir la notificación del levantamiento de la inhibición, anunciarán las siguientes incorporaciones.

El vigente campeón paraguayo se dispone a disputar la Serie Río de la Plata en Uruguay, como parte de su preparación.