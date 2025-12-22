Cerro Porteño
Blas Riveros y la meta de estar en el Mundial 2026 a través de Cerro Porteño

Entrega de premios y entrevista a Blas Riveros elegido como futbolista del año por los seguidores del Diario Abc Color, por la 730 Am Abc Cardinal, por Abc Tv y Redes Sociales.
Tras recibir el premio de “Mejor futbolista paraguayo del año”, el lateral izquierdo de Cerro Porteño, Blas Riveros, habló sobre su regreso al país. El defensor aseguró que uno de los motivos principales por el que retornó al fútbol paraguayo fue recuperar un lugar en la selección nacional. Su desempeño en el torneo local fue el puente necesario para volver a vestir la camiseta de la Albirroja en este último semestre.

“Era lo que me propuse también. Yo vine con esa mentalidad de que tengo que jugar, la tengo que romper para volver a la selección, y volví gracias a ese trabajo y esa intensidad que en cada partido trataba de mantener a lo largo de los 90 minutos”, explicó el futbolista, quien destacó que la regularidad en el “Ciclón” fue fundamental para captar la atención del cuerpo técnico encabezado por el argentino Gustavo Alfaro.

El lateral zurdo reconoció que el seleccionador actual tiene en cuenta el despliegue físico de cada jugador en todas las líneas del campo. “Yo sé que el profe Gustavo Alfaro lleva muy en cuenta eso, el estado físico, la intensidad que uno le pone en los partidos, así que muy contento de poder estar en esos dos amistosos que tuvimos porque parece que falta mucho pero ahí nomás ya estamos para la Copa del Mundo. Así que estar de vuelta ahí fue una felicidad muy grande para mí y para mi familia”, manifestó.

Sobre su futuro inmediato, el defensor oriundo de Itauguá fue claro al señalar que la pretemporada y el éxito grupal con Cerro Porteño serán la llave para asegurar su presencia mundialista. “Primeramente ahora quiero recuperarme bien de la cirugía que tuve, arrancar la pretemporada de la mejor manera y pensar lo que va a ser el torneo Apertura, ojalá que podamos nuevamente conseguir eso, porque también haciendo una buena campaña y si ganamos otra vez el título me va a dar un plus para que pueda ser convocado a la selección para el Mundial”, afirmó.