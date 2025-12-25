Cerro Porteño: Navidad azulgrana

Por un lado, los campeones tienen un merecido descanso. Por el otro, dispondrán de un corto periodo de pretemporada, lo que podría pasar factura sobre todo en el aspecto físico en Cerro Porteño.

Lea más: Iturbe, cuarto campeón operado

El inicio de la preparación azulgrana está marcado para el viernes 2 de enero. El torneo Apertura arrancará el viernes 23 del mismo mes, con un duro estreno para el monarca, que jugará contra Libertad, de local, probablemente el domingo 25.

En el medio vendrá la Serie Río de la Plata en Uruguay (entre el 10 y el 23), en la que Cerro animaría dos partidos. El calendario del evento aún no fue divulgado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La dirigencia, encabezada por Juan José Zapag hasta el sábado 31 de enero (día de las elecciones) tiene la misión de honrar las deudas para levantar la inhibición de la FIFA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien el extremo colombiano Santiago Mosquera (30) ya fue anunciado como primer fichaje, “la mitad más uno” necesariamente debe desprenderse del “cepo” para potenciar su dotación, principalmente en el aspecto ofensivo, por las bajas temporales de Luis Amarilla y Sergio Araújo, quienes fueron intervenidos quirúrgicamente y se encuentran en etapa de recuperación, al igual que Juan Manuel Iturbe y Blas Riveros, que requieren un tiempo menor para volver a la normalidad.