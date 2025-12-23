Cerro Porteño: Iturbe es el cuarto campeón operado

El delantero de Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe, sufrió la fractura del tabique nasal el pasado 2 de noviembre, en la victoria por 1-0 sobre Guaraní, en La Nueva Olla. Pese al dolor, “Itu” pudo completar el calendario y su aporte fue fundamental para el exitoso cierre de temporada de “la mitad más uno”.

“Hermosa Navidad”, posteó Iturbe en forma irónica, con la foto tras su operación, que le impedirá la plena celebración de las fiestas, aunque con la felicidad por la reivindicación deportiva.

Los otros atletas que fueron intervenidos quirúrgicamente son Luis Antonio Amarilla (30, lesión en el tobillo), Blas Miguel Riveros (27, pansinusitis) y Sergio Araújo (33, rodilla derecha).

Iturbe y Riveros ya estarán en la presentación del viernes 2 de enero, aunque en principio activarán de forma diferenciada. “Totín” Amarilla y Araújo tendrán un tiempo mayor de recuperación, sobre todo el argentino, quien reaparecería recién en el segundo semestre de 2026.

La dirigencia sigue gestionando fichajes. El primer confirmado es el extremo colombiano Santiago Mosquera (30).

Ahora suena el mediocampista central Cristhian Fabián Paredes (27), después de “coquetear” con Olimpia.

Las elecciones están marcadas para el sábado 31 de enero. Carlos Rejala y Blas Reguera pugnan por la presidencia.