Cerro Porteño: Inhibición de FIFA perturba al campeón

A los reclamos de Bolívar por el pase de Francisco da Costa, el Sarmiento por Jonatan Torres y Claudio Aquino, se sumaría el de FC Orenburg de Rusia por el traspaso de Matías Damián Pérez.

La administración Juan José Zapag en Cerro Porteño, que irá hasta el sábado 31 de enero, se cerrará con una gran erogación, tanto para el levantamiento del “cepo”, que es fundamental para potenciar el plantel, como para el pago por los logros deportivos, el título del Clausura 2025 y en menor grado, por la conquista de la Supercopa Paraguay.

La afición azulgrana espera el anuncio de más incorporaciones. Hasta aquí el único asegurado es el extremo colombiano Santiago Mosquera (30).

Los trabajos de pretemporada se iniciarán el viernes 2 de enero. La corta preparación se completará en Uruguay, durante la disputa de la Serie Río de la Plata.

El torneo Apertura se abrirá el viernes 23 del primer mes del año. El vigente campeón del fútbol paraguayo tendrá un debut por demás pesado, contra Libertad, en la Nueva Olla. Este enfrentamiento se cumpliría el domingo 25.