01 de enero de 2026 - 17:47

¿La voluntad de Lezcano detiene el acuerdo entre Cerro y Fluminense?

El volante ofensivo paraguayo, Rubén Darío Lezcano Portillo (21 años), perteneciente a los registros de Fluminense de Brasil.
A pesar de que se menciona que Cerro Porteño logró alcanzar un acuerdo con el Fluminense para el traspaso de Rubén Lezcano, la operación sufrió un giro inesperado. El mediocampista de 21 años habría manifestado su deseo de no regresar al fútbol paraguayo por el momento, frenando su llegada para el 2026. Esta postura personal del volante ofensivo se convierte ahora en el principal impedimento para concretar su incorporación al Ciclón.

Por ABC Color

Miguel Carrizosa, directivo azulgrana, había confirmado previamente al programa Cardinal Deportivo que las gestiones con el club brasileño estaban muy bien encaminadas. No obstante, el escenario cambió cuando la voluntad del jugador entró en juego, priorizando su permanencia en el exterior a pesar del pacto entre directivas. La transferencia, que parecía inminente, queda ahora en una etapa de incertidumbre debido a esta decisión individual.

El surgido en Libertad tuvo un 2025 de contrastes, iniciando con un nivel superlativo que fue clave para la obtención del título del torneo Apertura local. Ese rendimiento le abrió las puertas del Brasileirão, aunque en el equipo de Río de Janeiro su participación fue sumamente limitada durante el segundo semestre de la temporada. Su registro en Brasil se resume en apenas cuatro duelos por el Brasileirão, dos en Copa do Brasil y cinco en Copa Sudamericana.

Pese a su presente con pocos minutos, el oriundo Repatriación -Departamento de Caaguazú-, mantendría la ambición de consolidarse internacionalmente para volver a ganarse un lugar en la selección paraguaya dirigida por Gustavo Alfaro. El volante es consciente de que necesita rodaje competitivo si pretende pelear un puesto en la lista final para la próxima Copa del Mundo. Por ahora, el talentoso zurdo preferiría seguir peleando por un lugar en el exigente fútbol de Brasil antes que retornar.