Cerro Porteño: El campeón, rumbo al Este

El plantel de Cerro Porteño va al Complejo Internacional del Este, sede del primer amistoso fijado para el viernes 9 contra el 3 de Febrero altoparanaense, en horario a ser confirmado.

Lea más: Mosquera llega para sumarse a Cerro

Los azulgranas viajarán el lunes 12 a Uruguay para participar de la Serie Río de la Plata, en la que el vigente campeón del fútbol paraguayo animará dos partidos, ambos en Montevideo.

El martes 13, el Ciclón medirá fuerzas con Huracán, en el Parque Saroldi, a las 18:15, mientras que el sábado 17 lidiará con el también argentino San Lorenzo de Almagro, en el Parque Viera, a las 20:00.

El extremo colombiano Harold Santiago Mosquera (30 años) llegó este sábado al país este sábado para unirse a “la mitad más uno”.