Santiago Mosquera llegó al país para sumarse a Cerro Porteño

En las próximas horas, el atacante nacido en Buenaventura formalizará su vínculo contractual con la entidad azulgrana. Tras la firma del documento, se pondrá bajo las órdenes del cuerpo técnico en la pretemporada oficial. Esta contratación es el primer movimiento de Cerro Porteño en la actual ventana de transferencias.

La llegada del “cafetero” fue una petición exclusiva del entrenador uruguayo Jorge Bava para reforzar el ataque. Ambos coincidieron recientemente en Independiente Santa Fe, donde se consagraron campeones del torneo Apertura 2025 en Colombia. El estratega charrúa confía plenamente en el potencial del jugador, a quien conoce desde su etapa bogotana.

POCAS PALABRAS... ¿MUCHOS GOLES? 👀



🔶 Llegó al país el colombiano Harold Santiago Mosquera para sumarse a Cerro Porteño.



🔶 El futbolista que ya fue dirigido por Jorge Bava, se realizará las pruebas médicas y comenzará a trabajar con el resto del plantel campeón.



🤳… pic.twitter.com/3iBtD7kbOT — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 3, 2026

El rendimiento de Mosquera durante el año 2025 respalda las altas expectativas que genera en Barrio Obrero. El zurdo disputó 52 partidos oficiales, logrando una notable marca de 9 goles y 11 asistencias de gol. Estas estadísticas confirman que no solo es un finalizador, sino también un gran generador de fútbol ofensivo.

El colombiano es una alternativa de desequilibrio por el sector izquierdo del campo. En dicha posición, deberá disputar el puesto con Cecilio Domínguez, quien fue dueño de esa banda recientemente. El “Ciclón” buscará sostener el protagonismo como campeón vigente del fútbol paraguayo.

