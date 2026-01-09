Cerro Porteño
09 de enero de 2026 - 14:08

El Polideportivo de Cerro Porteño llevará el nombre de Juan José Zapag

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, en el discurso de la ceremonia de palada inicial a la construcción del Polideportivo CCP.
El Club Cerro Porteño se prepara para un acontecimiento institucional que marcará el cierre de una era. El nuevo Polideportivo de la institución llevará oficialmente el nombre de Juan José Zapag, actual presidente cuyo mandato finaliza a finales de este mes, así lo confirmó ingeniero Miguel Duarte, directivo del club. Aunque para entonces las obras se encontrarán al 90% de su ejecución, se confirmó que el próximo 29 de enero se llevará a cabo una preinauguración oficial del recinto.

Por ABC Color

La decisión de honrar al dirigente surgió a raíz de una sugerencia externa que encontró eco inmediato en la cúpula azulgrana. Según reveló el ingeniero Miguel Duarte, directivo del club, la CONMEBOL remitió una nota sugiriendo dicha denominación en reconocimiento a la gestión del titular cerrista: “Hubo una nota recibida de la CONMEBOL, sugiriendo (el nombre) por todo lo que ha hecho el presidente Juan José y en comisión directiva, en la última sesión se trató el tema y por unanimidad de todos los miembros ahí presentes, que estuvieron presentes en ese día, se mocionó colocar el nombre de Juan José Zapag. La mayoría aprobó y el presidente Juan José aceptó amablemente, dándole las gracias”.

Este reconocimiento busca dejar constancia del legado en infraestructura que Zapag deja tras su paso por la presidencia. En un tono de gratitud personal y colectiva, el directivo resaltó la relevancia de esta obra para el futuro de la entidad: “Es un plan que tenemos también para, para el futuro polideportivo, por todas las cosas que hizo el presidente Juan José Zapag, por tantas cosas que hizo por el Club Cerro Porteño y que yo en particular como cerrista, y pienso que mucha gente también estará muy agradecida con él por todo esto que hizo en dotarle de infraestructura al club para que pueda, en los próximos años, muchos años más el club ser cada vez más grande”.

Así lucirá el nuevo Poliderportivo de Cerro Porteño

Así lucirá el nuevo Polideportivo de Cerro Porteño.
