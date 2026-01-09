El Polideportivo de Cerro Porteño llevará el nombre de Juan José Zapag

La decisión de honrar al dirigente surgió a raíz de una sugerencia externa que encontró eco inmediato en la cúpula azulgrana. Según reveló el ingeniero Miguel Duarte, directivo del club, la CONMEBOL remitió una nota sugiriendo dicha denominación en reconocimiento a la gestión del titular cerrista: “Hubo una nota recibida de la CONMEBOL, sugiriendo (el nombre) por todo lo que ha hecho el presidente Juan José y en comisión directiva, en la última sesión se trató el tema y por unanimidad de todos los miembros ahí presentes, que estuvieron presentes en ese día, se mocionó colocar el nombre de Juan José Zapag. La mayoría aprobó y el presidente Juan José aceptó amablemente, dándole las gracias”.

Este reconocimiento busca dejar constancia del legado en infraestructura que Zapag deja tras su paso por la presidencia. En un tono de gratitud personal y colectiva, el directivo resaltó la relevancia de esta obra para el futuro de la entidad: “Es un plan que tenemos también para, para el futuro polideportivo, por todas las cosas que hizo el presidente Juan José Zapag, por tantas cosas que hizo por el Club Cerro Porteño y que yo en particular como cerrista, y pienso que mucha gente también estará muy agradecida con él por todo esto que hizo en dotarle de infraestructura al club para que pueda, en los próximos años, muchos años más el club ser cada vez más grande”.

Así lucirá el nuevo Poliderportivo de Cerro Porteño