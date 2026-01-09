Cerro Porteño prepara la preinauguración de su nuevo polideportivo para el 29 de enero

Duarte destacó que esta construcción es el broche de oro a un plan de infraestructura integral: “Es una culminación del mandato del presidente Juan José, es un sueño largamente anhelado de también dotar de infraestructura a nuestro futsal y al handball. Es dentro del marco del plan de infraestructura que tuvimos durante todo este tiempo de mandato. Trabajamos primeramente en la Nueva Olla, en el Parque Azulgrana al mismo tiempo, en La Ollita y estamos culminando con la etapa final de los trabajos del polideportivo, que empezó el año pasado, en setiembre hicimos la palada inicial, fue un trabajo con un aporte de la CONMEBOL, y con apoyo también desde el club, desde la presidencia, la vicepresidencia, la administración”.

Sobre la fecha del evento y el estado de la edificación, el ingeniero confirmó la presencia de altas autoridades del fútbol: “Sí, es correcta la información, es una información ahora reciente, vamos a tener la visita del presidente de la CONMEBOL, de directivos de de la APF. Está previsto para el jueves 29 realizar una preinauguración, pues faltarían unos trabajos finales de treinta, cuarenta y cinco días más. Pero se quiere hacer un acto, para conmemorar esto que se hizo con tanto esfuerzo, que es un sueño largamente anhelado, con esto también el, el presidente Juan José se retira por ahora, culminando muchos trabajos, dotándole al club de gran infraestructura para que después los deportistas puedan hacer lo suyo y ganar campeonatos”.

Respecto al nivel de conclusión, Duarte estimó que para la fecha señalada la obra estará prácticamente terminada: “Y para el 29 estaría completa en un 90 % prácticamente ya. Quedarían detalles para culminar, algunos detalles que vienen de afuera, otros que se están haciendo. Coordinando toda esta parte final, dentro de este cambio de mandato, nuevas autoridades que van a ingresar el mes que viene. También a las nuevas autoridades les estamos queriendo dejar esta infraestructura, aparte de la Nueva Olla, y del Parque Azulgrana, para que puedan abocarse estrictamente al funcionamiento futbolístico y que Cerro en todas sus modalidades pueda, pueda seguir triunfando”.

El directivo también ofreció precisiones técnicas sobre la capacidad y las comodidades del recinto, que se perfila como uno de los más modernos del país: “Va a ser un lindo polideportivo, moderno. Si bien capaz no sea el más grande de todos, pero estamos hablando de un polideportivo que pueda albergar para un evento a cerca de cuatro mil trescientas personas sentadas cómodamente, en las graderías unas tres mil ochocientas y tenemos un poco más de quinientos lugares. No le llamamos palcos porque son unos sectores VIP externos con vista a la cancha, es un pasillo, son tres niveles de cada lado, hacia este y hacia oeste, tres niveles de camarotes, que están intercomunicados entre sí, con una vista muy linda hacia dentro. Un sector de prensa también, todo un piso, que va a estar muy bien dotado. Va a estar preparado para eventos deportivos y, por qué no, culturales y musicales también”.

Finalmente, el ingeniero se refirió a la recuperación histórica de los espacios sobre la Avenida Quinta y el acceso al complejo: “No, el acceso va a ser sobre la calle Antequera antes de llegar a la nueva Olla, todo el sector de Quinta. Eso también es un logro histórico del club que quiero destacar de esta administración, de que conseguimos finalmente, en diálogo con la gente del Bingo, se retiraron e hicimos una demolición de todo ese sector que da hacia Quinta, de las exoficinas también, queda un área grande, un área libre donde van a haber dos canchas también al aire libre, dos canchas con iluminación. Dejamos para las futuras administraciones para que desarrollen un proyecto hacia Quinta, ya libre de toda construcción. Uno ubicándose ahí en Quinta y Antequera, desde ahí va a tener una visual completa de lo que es La Olla, el polideportivo y todo ese sector”.

Duarte concluyó explicando el uso potencial de las nuevas áreas exteriores: “Y va a, va a depender de la próxima directiva, cómo quieran utilizar. Pero es un espacio amplio, muy amplio. Van a tener dos canchas del mismo tamaño del polideportivo, para su práctica. Y queda, además un gran espacio, que van a servir para un fan fest, para un evento, un espacio muy amplio de cerca de tres mil quinientos metros cuadrados que queda libre ahí en el frente del polideportivo, mirando hacia Quinta y hacia Antequera, en esa esquina”.