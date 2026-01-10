Cerro Porteño y su primera prueba en un amistoso interrumpido por la lluvia

A pesar de la brevedad del duelo, el equipo azulgrana logró imponerse por 2-1 antes de que el árbitro decidiera detener las acciones para resguardar la integridad física de los protagonistas. Las anotaciones del conjunto de Barrio Obrero llegaron por intermedio del defensor Víctor Gustavo Velázquez y el atacante Jonatan “Bocón” Torres, permitiendo al equipo mostrar pinceladas de efectividad ofensiva en el poco tiempo de juego transcurrido.

El estratega uruguayo Jorge Bava utilizó esta primera prueba para observar la base del plantel que recientemente se consagró como Supercampeón. La formación inicial estuvo integrada por el portero Alexis Martín Arias, custodiado por una línea defensiva compuesta por Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros. En la zona medular, el equipo contó con la presencia de Jorge Morel, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda y Cecilio Domínguez, mientras que la delantera fue conformada por Harold Santiago Mosquera y Jonatan Torres.

El armado del equipo titular presentó algunas variantes obligadas por cuestiones médicas. Juan Manuel Iturbe fue la ausencia más notable de la jornada, quedando fuera de la convocatoria por una molestia física que llevó al cuerpo técnico a optar por su descanso preventivo. En su reemplazo apareció el refuerzo colombiano Harold Santiago Mosquera, quien aprovechó la oportunidad para mostrarse como una variante válida en el esquema de ataque.

Asimismo, la delantera sufrió un reajuste estratégico debido a la sensible baja de Sergio Araújo, quien estará fuera de las canchas todo el semestre tras someterse a una cirugía de rodilla. Ante este escenario, Jonatan Torres asumió la responsabilidad como principal referencia de área. Aunque el examen fue interrumpido de forma prematura, los minutos en cancha resultaron valiosos para que el cuerpo técnico comenzara a ajustar las sociedades futbolísticas de cara a un año de altas exigencias.

