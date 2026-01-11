Elogios y grandes expectativas por Cerro Porteño tras el primer amistoso

Al finalizar el ensayo, Juan Sosa, entrenador del “Rojo” esteño, brindó un reporte pormenorizado del rendimiento del elenco capitalino. Lejos de las formalidades habituales, Sosa llenó de elogios al “Ciclón”, destacando especialmente el estado físico y técnico de sus figuras tras la pretemporada.

La versión mejorada de Cecilio Domínguez

Uno de los puntos más altos del análisis de Sosa fue la vigencia de Cecilio Domínguez. Según el DT del 3 de Febrero, el atacante se encuentra en un nivel superlativo que podría incluso devolverlo a la Selección Nacional. “Nos tocó frente a un equipo que está saliendo de una pretemporada con varios jugadores, con un Cecilio Domínguez, que yo creo que van a tener lindas sorpresas porque está en su mejor momento. Estuvo intratable, la misma cosa el medio campo de Cerro Porteño. La verdad que le felicité al profesor Jorge Bava por el buen trabajo que viene realizando. Es el último campeón, así que yo creo que se merece todo el respeto del mundo. Fue un encuentro bastante disputado hasta donde se pudo, lastimosamente ya para el segundo y el tercer equipo ya no nos dio tiempo, no nos dio lugar porque era impracticable”.

Sosa profundizó en la evolución física de Domínguez: “Cecilio Domínguez tiene demasiada categoría, impresionante y está bastante flaco, comparado con lo que fue el 2025, yo lo veo bastante fino en su momento a Cecilio. Y ojalá, ojalá, porque le va a ayudar muchísimo el fútbol paraguayo y de repente para lo que es el año mundial, quien dice, no le toca un poquito de suerte y que Gustavo Alfaro sueña con él”.

El debut de Mosquera y la dinámica ofensiva

Una de las novedades de la jornada fue el refuerzo colombiano Harold Santiago Mosquera. Su capacidad de desequilibrio y su rápida adaptación al esquema de Bava dejaron una grata impresión en el cuerpo técnico rival. “El que me sorprendió directamente fue este refuerzo, el colombiano (Harold Santiago Mosquera), volante por derecha. Bastante interesante, muy interesante, encarador con buen dribbling, buen cambio de ritmo, tiene un sprint corto bastante interesante, es explosivo y sobre todas las cosas tiene buen dominio de balón. Yo creo que el Cerro, además de ser el último campeón, yo creo que se presta y se va encajando como uno de los favoritos para este 2026 nuevamente”.

El técnico del “3” destacó una jugada puntual que terminó en gol: “El colombiano es muy bueno. Para lo que fue el segundo gol, el 95% de la jugada la hizo él y terminó definiendo el delantero, pero básicamente el colombiano fue el que hizo gran parte de la jugada. Me tocó conversar un rato largo con él, me dijo que viene con muchas ganas, que está trabajando bastante bien, está en la etapa de adaptación, al menos lo que puede ser el primer partido del año, yo creo que es bastante bien para ese muchacho”.

Sobre el funcionamiento colectivo y la rotación con Ignacio Aliseda, Sosa explicó: “Lo que tienen ellos es que rotaban mucho, una vez que ellos generan los espacios de manera automática, va Aliseda por el centro, va el colombiano por el centro y viceversa. También se lanzaba en su momento por fuera. Cecilio uno sabe que cuando tiene el balón, ingresa de forma inmediata por el medio sector buscando el espacio libre”.

Seguridad en el fondo y fuerza en el medio

Finalmente, Sosa resaltó la columna vertebral del campeón, otorgando una mención especial a la capitanía y solidez defensiva de Gustavo Velázquez, así como al despliegue de Jorge Morel. “La verdad que sí, el capitán es increíble. Tiene una sobriedad en la zona central; Gustavo Velázquez es un monstruo, la verdad tiene una seguridad impecable. Lo de él viene de menor a mayor, yo lo que vengo siguiendo del fútbol paraguayo para mí fue un pilar fundamental en lo que es el campeonato de Cerro Porteño”.

Respecto a la zona de volantes, concluyó: “El medio con dos volantes se pone bastante bueno, lo de Jorge Morel sabemos que tiene fuerza, temperamento, actitud, personalidad. No creo que le cueste jugar mucho tampoco, pero lo que son por fuera, Cerro Porteño realmente es muy bueno. Tiene para ilusionarse de manera muy positiva”.