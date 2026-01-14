Según la información proporcionada por el periodista especializado en fichajes, Germán García Grova, existe un acuerdo total entre la dirigencia del Ciclón y el futbolista. Las condiciones contractuales y las pretensiones económicas están alineadas, demostrando la firme voluntad de Vegetti de sumarse al proyecto liderado por el club paraguayo.

De concretarse la salida de su actual club, el delantero tiene previsto estampar su firma en un contrato por tres años, una apuesta de largo plazo inusual para un jugador de su edad, pero que responde a su excelente vigencia física y goleadora en el fútbol brasileño.

“Acuerdo total entre Cerro Porteño y Pablo Vegetti. Resta que Vasco Da Gama preste conformidad con el equipo. Una vez que eso ocurra, el delantero rubricará un vínculo de tres años”, indicó el periodista argentino en su cuenta de X.

🚨Acuerdo TOTAL entre #CerroPoteño y Pablo Vegetti



📌Resta que #VascoDaGama preste conformidad con el equipo 🇵🇾



✍🏾Una vez que eso ocurra, el delantero rubricará un vínculo de tres años. pic.twitter.com/caEceCd3fO — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 14, 2026

A pesar del entendimiento absoluto entre el jugador y Cerro Porteño, la operación aún depende de un último paso administrativo: el visto bueno del Vasco da Gama. El club brasileño, dueño de la ficha del atacante, debe formalizar la salida para que el traspaso sea oficial. En Barrio Obrero aguardan con optimismo que el “Gigante de la Colina” otorgue la conformidad en las próximas horas, permitiendo que atacante se integre a los trabajos con el “Ciclón”.

Desde que se abrió la ventana de transferencias, la prioridad de la Secretaría Técnica y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Bava fue clara: contratar un “9” con jerarquía probada. La insistencia por Vegetti, a pesar de las complejidades de negociar con un club del Brasileirão, refleja la importancia que tiene el argentino en el esquema que pretende armar el supercampeón paraguayo para la presente temporada.

Con el acuerdo jugador-club ya sellado, la “novela” del mercado de pases entra en su fase de desenlace, con toda la expectativa puesta en la resolución que llegue desde Río de Janeiro para poner punto final a la espera del pueblo azulgrana.