Cerro Porteño entre la ilusión por Vegetti y la alternativa de Mastriani

Al ser consultado sobre si la operación por el actual delantero del Vasco da Gama ha avanzado o se encuentra estancada, Biedermann fue claro: “Bueno, lo de Vegetti estamos nosotros atentos a la decisión de él. Estamos atentos a él. Esperemos que se dé como mucho entre mañana y pasado”. El directivo no ocultó el optimismo que rodea a la negociación, señalando que el esfuerzo por parte del club ha sido importante: “Sí, nosotros estamos muy ilusionados. Nosotros le hemos presentado una propuesta muy interesante, tenemos muy buenas conversaciones con ellos y estamos esperando que él pueda definir todo lo que tiene que definir como para poder dar su okay final”.

El “Plan B”: Gonzalo Mastriani en carpeta

Ante la posibilidad de que lo de Vegetti no llegue a buen puerto, el nombre del Gonzalo Mastriani surge como la opción inmediata. El integrante del Departamento Fútbol azulgrana confirmó que el uruguayo es un viejo anhelo de la directiva: “Mastriani es una de las alternativas que se vienen viendo ya desde hace un tiempo. Es un jugador muy interesante que está en carpeta, ya hace varios mercados de pases en Cerro. Yo creo que podría ser una muy buena alternativa”.

Sobre la situación contractual del atacante que milita en Botafogo del fútbol brasileño, el directivo del Ciclón añadió: “Mastriani creo que también está en una situación medio similar a la de Vegetti, pero también tengo entendido que hay interés del jugador en venir a Cerro”.

¿Con el 9 se cierra el mercado para el Ciclón?

Finalmente, el dirigente explicó que la llegada del centrodelantero marcaría, en principio, el final de las incorporaciones solicitadas por el cuerpo técnico. “Yo creo que con el 9 completamos los pedidos que nos habían realizado el profe Bava y la Secretaría Técnica. Con el 9 estaríamos cerrando inicialmente, porque como el mercado de pases queda abierto, no sabemos si después puede haber alguna salida, alguna necesidad de algún otro retoque o lo que sea. Como el mercado todavía va a quedar abierto por bastante tiempo, hay que ir viendo qué puede ir ocurriendo”, concluyó.

