Cerro Porteño: Pálida imagen azulgrana

Un campeón debería jugar más en serio

Tremendo garrón nos comimos con este partido, por momentos muy amistoso para Cerro, al margen de una entrada vehemente de Melgarejo que le costó la amonestación y una patada de Quintana sobre el Colo Gil que tranquilamente se hubiese sancionado penal con VAR.

Sacar conclusiones con un equipo “light” como el que presentó Jorge Bava es sencillamente imposible. Aquí existe un escudo, una historia que defender. Desde el momento en que el club acepta participar del evento, lo debe encarar con todas sus fuerzas, independientemente al corto tiempo de preparación que tiene y que es responsabilidad del cuerpo técnico por su planificación.

El chico De Carvalho fue lo más interesante, al exigir con sus disparos al portero Galíndez, primero con un zurdazo y luego con un remate de derecha. Después, casi nada.

Los dos primeros goles llegaron sobre el final del fragmento inicial y poco después del descanso. Giménez empalmó el balón tras ganarle la posición a Melgarejo y Thaiel Peralta amplió la ventaja al capturar un despeje de Quintana y maniobrar frente al Pitbull Peralta. La pelota pasó por encima del Gatito Fernández, quien está perdiendo tiempo en el Ciclón. Necesita un cambio de aire urgente si pretende llegar a la Copa del Mundo.

Los masivos cambios deslucieron aún más el espectáculo que no fue para nada bueno desde el punto de vista azulgrana, por el que se centra nuestro enfoque.

El tercer tanto fue un golazo de Ibánez y el cuarto vino mediante un tiro de Mora que se desvió en un defensor y engaño a Fernández, que pudo haber hecho algo más.

Se dice que en los duelos preparatorios, los resultados pasan a un plano secundario, pero perder de esta manera, por goleada, no es normal para un grande.

Cerro enfrentará el sábado a San Lorenzo, a las 20:00, en un partido que por su condición de vigente campeón del fútbol paraguayo, lo debería tomar más en serio.