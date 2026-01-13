Cerro Porteño cae goleado ante Huracán en su estreno en la Serie Río de La Plata

El entrenador azulgrana, Jorge Bava, optó por un esquema sumamente alternativo con el objetivo de brindar rodaje a los juveniles y evaluar piezas que puedan servir de recambio en el plantel principal. En ese contexto, la nota positiva para el equipo paraguayo fue la actuación de Mauricio de Carvalho, quien se mostró como el hombre más amenazante en el ataque cerrista.

Las acciones comenzaron con Cerro Porteño buscando sorprender. La primera opción clara nació de una diagonal de Darío Espínola de izquierda al centro; el volante detectó el movimiento de Mauricio de Carvalho, quien recibió perfilado y sacó un zurdazo que exigió el manotazo del portero Hernán Galíndez para enviar el balón por encima del travesaño. Cerca del final de la primera etapa, De Carvalho volvió a avisar tras recibir en tres cuartos de cancha, eliminar a su marca y sacar un derechazo que nuevamente encontró la respuesta firme del guardameta ecuatoriano.

Sin embargo, cuando parecía que el descanso llegaba con el marcador cerrado, el “Globo” activó su dinámica colectiva. En una gran jugada iniciada por Leonel Pérez para Federico Vera, este último extendió para Emmanuel Ojeda, quien ganó la línea de fondo y envió un centro preciso para que Luciano Giménez conectara el balón y estableciera el 1-0.

En la etapa complementaria, Bava introdujo variantes, incluyendo a los extranjeros Abel Luciatti y Alan Soñora, quienes buscaban demostrar que pueden pelear por un lugar en el equipo tras no tener mucha participación la temporada anterior. Soñora le dio una mejor cara al Ciclón en la gestación y estuvo cerca del empate con un zurdazo que rozó el larguero.

No obstante, Huracán no perdonó. El juvenil Thaiel Peralta, de apenas 17 años, aumentó la ventaja tras bajar de pecho un rechazo corto de Lucas Quintana, eludir la marca de Luciatti y sacar un remate que se desvió en el trayecto, descolocando por completo a Roberto “Gatito” Fernández para el 2-0.

Ya en la recta final, el marcador se volvió abultado. El tercero fue una obra de arte: César Román Ibáñez calzó de volea un centro de Leonardo Sequeira para clavar el balón en el ángulo izquierdo del arco azulgrana. Finalmente, el cuarto tanto llegó tras un remate lejano de Lautaro Mora que no parecía llevar mayor peligro, pero que el portero Roberto Fernández -quien fue el único que completó el partido- no logró contener, sellando así el definitivo 4-0.

A pesar de la dura derrota en este primer examen, el calendario de preparación de Cerro Porteño continúa sin descanso en tierras uruguayas. La siguiente escala está marcada para el sábado 17 de enero, fecha en la que el conjunto de Jorge Bava protagonizará el tradicional “duelo de azulgranas” frente a San Lorenzo de Almagro, a partir de las 20:00 en el Parque Viera.

El entrenador Jorge Bava presentó el siguiente equipo: Roberto “Gatito” Fernández; Rodrigo Gómez (63′ Fabricio Domínguez Huertas), Lucas Quintana (63′ Matías Pérez), Rodrigo Melgarejo (46′ Abel Luciatti) y Guillermo Benítez (68′ Blas Riveros); Gabriel Aguayo (57′ Édgar Páez), Robert Piris da Motta (57′ Ignacio Aliseda), Fabrizio Peralta (68′ Amín Cristaldo) y Carlos Franco (46′ Alan Soñora); Darío Espinola (57′ Wilder Viera) y Mauricio de Carvalho (63′ Édgar Bobadilla).