El curioso episodio en el Parque Saroldi entre los hinchas de Cerro y un cartel “incómodo”

El estadio Parque Saroldi, propiedad del River Plate uruguayo, guarda en sus cimientos una historia particular: el club nació de la fusión entre Capurro y el antiguo Olimpia de Uruguay. Debido a este legado, una de las tribunas principales del recinto lleva el nombre del tradicional rival del “Ciclón” de Barrio Obrero. Por una coincidencia del sorteo y la organización, a la parcialidad cerrista que viajó hasta Uruguay le tocó ubicarse, precisamente, bajo el letrero que reza “Olimpia”, generando una situación visualmente contradictoria para los fanáticos paraguayos.

La peculiaridad no terminó ahí. A través de un video difundido por la cuenta “La Gloria de América”, en Instagram, se pudo observar que el cartel indicador de la tribuna no lucía de forma habitual. La palabra “Olimpia” aparecía cubierta hasta la mitad, ocultando parcialmente el nombre para que no se leyera con claridad desde el campo de juego o las cámaras.

“O los hinchas de Cerro o la gente de la organización, alguien tapó la mitad del nombre para que no se lea claramente el clásico rival y por ahí evitar algún problema”, señalaron desde la citada cuenta al reportar el hecho. El gesto fue interpretado como una medida —ya sea espontánea de los hinchas o preventiva de la logística— para mitigar la incomodidad de ver los colores azulgranas bajo el nombre de su archirrival.

Mientras el equipo sufría un traspié futbolístico ante el “Globo”, el folklore del fútbol paraguayo se trasladó a tierras charrúas. Lo que pudo ser una simple anécdota de estadio terminó siendo uno de los temas más comentados de la jornada, demostrando que, incluso en amistosos internacionales y lejos de casa, la rivalidad histórica se mantiene latente en cada detalle.

