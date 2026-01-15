Cerro Porteño
15 de enero de 2026 - 01:00

Cerro Porteño: ¿Mastriani por Vegetti?

Gonzalo Mathías Mastriani (28/04/1993) aparece como opción en Cerro Porteño, cuyo objetivo es el fichaje de Pablo Vegetti.
El uruguayo Gonzalo Mathías Mastriani (32 años) es la opción que maneja Cerro Porteño para potenciar su ataque al no prosperar la contratación del argentino Pablo Vegetti (37), que tiene contrato con Vasco da Gama, que no pretende liberarlo.

Por ABC Color

El delantero oriental Gonzalo Matriani, opción en Cerro Porteño por si no llegue Pablo Vegetti, con el que ya existe un pleno acuerdo, pero que se encuentra atado a su contrato, militó en el segundo semestre de 2025 en Botafogo, con el que disputó 17 partidos y marcó un gol. Compite en el Brasileirão (A y B) desde el 2022, primero en el América Mineiro y luego en filas del Athletico Paranaense.

El recorrido de Mastriani incluye Cerro de Montevideo, Cotone (Italia), Gorica (Eslovenia), Olhanense (Portugal), Rentistas, Tampico Madero, Alebrijes (México), Sud América, Boston River, Guayaquil City y Barcelona (Ecuador).

La operación por Vegetti no está totalmente caída, pero como los plazos se acortan, aparece Mastriani, quien llegaría por valores inferiores a los del argentino.

* Duro impacto. El Ciclón perdió el martes por 4-0 contra el argentino Huracán por la Serie Río de la Plata, en Montevideo. El sábado jugará con San Lorenzo de Almagro, a las 20:00, en el Parque Viera.

* Reacción. “Estamos tratando de mejorar, agregando cosas de lo que el profe (Jorge Bava) ya pudo implantar en el equipo. Cerro está para volver a ser campeón”, señaló el joven Lucas Quintana.

* Triste pérdida. La familia azulgrana está de luto por el fallecimiento a los 87 años del expresidente Raúl Armando Doutreleau (1992-1994).