Cerro Porteño: Novela de verano tendría un final feliz

El argentino Pablo Vegetti sería el fichaje estrella de Cerro Porteño por todo el esfuerzo que hace el campeón para contar el concurso del goleador solicitado por el entrenador Jorge Bava.

Para el arribo al barrio del artillero será necesaria la liberación por parte del Vasco da Gama, por lo que tuvo que intervenir la dirigencia azulgrana, la que se puso de acuerdo con el atleta, con contrato con el club brasileño hasta fines de 2026.

El confirmarse su pase, el centroatacante deberá lidiar con la presión. Percibirá uno de los salarios más altos del medio.

Pese a su edad algo avanzada, el “9” firmaría un contrato por tres temporadas. En el Brasileirão, uno de los torneos más competitivos del mundo, probablemente siendo superado solamente por la Premier League inglesa, Vegetti demostró su vigencia.

Unión de Santo Domingo, Colón de San Justo, Villa San Carlos, Rangers de Talca (Chile), Ferro Carril Oeste, Gimnasia de La Plata, Colón de Santa Fe, Boca Juniors, Instituto de Córdoba, Belgrano y Vasco, el recorrido del delantero que podría lograr en Paraguay su primer título en la máxima categoría, ya que ostenta dos coronas en el ascenso argentino.

* Uruguay. La plantilla azulgrana se encuentra en Montevideo a la espera del segundo partido por la Serie Río de la Plata, previsto para el sábado contra San Lorenzo de Almagro, en el Parque Viera, a las 20:00.

Con equipo alternativo, el Ciclón perdió el martes por goleada 4-0 contra el también argentino Huracán. El vigente campeón de nuestro balompié necesita recomponer la pálida imagen demostrada.