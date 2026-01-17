Cecilio Domínguez, la gran ausencia de Cerro Porteño para enfrentar a San Lorenzo

La marginación del “10” azulgrana responde a una molestia muscular manifestada en los últimos días, lo que obligó al staff médico a recomendar su exclusión de este segundo amistoso por precaución. Esta situación se vuelve llamativa dado que el habilidoso atacante tampoco tuvo participación en el primer ensayo ante Huracán, lo que significa que regresará a Paraguay sin haber sumado minutos de fútbol durante la gira por Uruguay. A pesar de los trabajos de pretemporada, el jugador se vio limitado a tareas diferenciadas para evitar una lesión de mayor gravedad que comprometa su presencia en el arranque del torneo Apertura.

Para el conductor aulgrana Jorge Bava, Cecilio Domínguez sigue siendo una pieza importante en su esquema táctico, por lo que la prioridad absoluta que el habilidoso futbolista pueda alcanzar su recuperación plena. En el entorno del Ciclón existe optimismo, pero también cautela, ya que se espera que el futbolista alcance su punto físico óptimo para el estreno en el torneo Apertura. La mirada está fija en el debut frente a Libertad, compromiso en el que Cerro Porteño buscará iniciar con el pie derecho la defensa del título, en el encuentro marcado para el sábado, a las 20:15, en el estadio La Nueva Olla.

La alineación del estratega uruguayo estaría conformada por Alexis Martín Arias en el arco, resguardado por una línea defensiva compuesta por Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros. En la zona medular, aparece el colombiano de Harold Santiago Mosquera, Jorge Morel, Gastón Giménez e Ignacio Aliseda, mientras que en la ofensiva jugarán Juan Manuel Iturbe y Jonathan Torres.