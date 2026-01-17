Pablo Vegetti, la gran apuesta de Cerro Porteño, ya está en el Barrio

El arribo del “Toro” a Barrio Obrero fue posible tras una gestión exitosa para destrabar su situación contractual con el Vasco da Gama. Al quedar en libertad de acción, el santafesino de 37 años priorizó el proyecto deportivo de Cerro Porteño. Pese a su veteranía, su reciente paso por el exigente fútbol de Brasil avala una condición física y técnica determinante, factores que resultaron cruciales para que la dirigencia cerrista apostara por su capacidad goleadora y liderazgo ofensivo.

Los números que respaldan al delantero nacido en Santo Domingo son sencillamente superlativos. Durante el año 2025, demostró una regularidad física asombrosa al participar en 65 encuentros oficiales, logrando una cosecha de 27 goles. Esta productividad no fue un hecho aislado, ya que venía de marcar 24 tantos en 2024 y otros 10 en su semestre de llegada en 2023. Su ciclo en el Vasco da Gama se cierra con una estadística de 60 goles en 143 partidos, habiendo sido el pilar fundamental para la permanencia del equipo carioca en su momento y consagrándose como el máximo goleador de todo Brasil en la pasada campaña.

Con esta incorporación, Cerro Porteño busca inyectar una cuota de jerarquía inmediata a su ataque para solventar los problemas de definición. El objetivo institucional es que el “Pirata” traslade su eficacia del Brasileirão a la liga paraguaya, otorgando al equipo la contundencia necesaria para aspirar a los títulos nacionales e internacionales de 2026, además de dar pelea en el escenario internacional. El fichaje del ariete argentino no solo refuerza una base ya consolidada, sino que sacude el mercado de pases, posicionando al “Ciclón” como uno de los serios candidatos a prolongar el destacado semestre que tuvo la temporada anterior con el títuilo del torneo Clausura y la Supercopa Paraguay.

