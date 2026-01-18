Cerro Porteño
18 de enero de 2026 - 01:00

Cerro Porteño, con 10 extranjeros

Mateo Klimowicz (25 años), uno de los extranjeros en Cerro Porteño.
El plantel de Cerro Porteño cuenta con 10 extranjeros, lo que constituye un problema para el entrenador Jorge Rodrigo Bava para la competencia local, en la que solo pueden alistarse cuatro foráneos al mismo tiempo. En la Copa Libertadores, de la que el Ciclón es todo un abonado, no existe límite alguno.

Por ABC Color

En la dotación de Cerro Porteño se encuentran los argentinos Alexis Martín Arias, Abel Luciatti, Alan Soñora, Ignacio Aliseda, Sergio Araújo, Jonatan Torres y ahora llega Pablo Vegetti.

Igualmente están el argento-alemán Mateo Klimowicz, el colombiano Harold Santiago Mosquera y el uruguayo Fabricio Domínguez Huertas.

Otros no nacidos en el país, pero que no ocupan plaza de extranjero por naturalización (opción de nacionalidad paraguaya a los hijos de compatriotas que salieron a luz en el extranjero) son: Matías Damián Pérez, Guillermo Benítez, Gastón Giménez y Juan Manuel Iturbe.

