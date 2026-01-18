Cerro Porteño, con 10 extranjeros

En la dotación de Cerro Porteño se encuentran los argentinos Alexis Martín Arias, Abel Luciatti, Alan Soñora, Ignacio Aliseda, Sergio Araújo, Jonatan Torres y ahora llega Pablo Vegetti.

Igualmente están el argento-alemán Mateo Klimowicz, el colombiano Harold Santiago Mosquera y el uruguayo Fabricio Domínguez Huertas.

Otros no nacidos en el país, pero que no ocupan plaza de extranjero por naturalización (opción de nacionalidad paraguaya a los hijos de compatriotas que salieron a luz en el extranjero) son: Matías Damián Pérez, Guillermo Benítez, Gastón Giménez y Juan Manuel Iturbe.

