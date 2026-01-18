Fabricio Domínguez: “Salimos campeones, vamos a ir por lo mismo

Con relación a las expectativas que el “Ciclón” genera para la presente temporada, el charrúa se mostró sumamente optimista respecto a los objetivos que el club puede alcanzar en este primer semestre del año: “Cerro Porteño está para repetir, salimos campeones, vamos a ir de nuevo por lo mismo y por hacer una buena Copa Libertadores”.

Asimismo, realizó un balance sobre lo que dejó el enfrentamiento ante el conjunto de Boedo y la condición físico actual del plantel: “Partido de pretemporada, todavía nos falta un poquito más, pero sirve para lo que se viene. Nos falta más ritmo, es cuestión de tiempo, nos preparamos muy bien, estamos un poquito duro de las pesas, pero bueno, ahí vamos con todo”.

🌀 Fabricio Domínguez y sus sensaciones de la #Serie2026 ☀️🇺🇾 pic.twitter.com/OQSrSeVQMH — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 18, 2026

En cuanto a su desempeño individual, el lateral-volante uruguayo inició el encuentro con gran intensidad, exhibiendo sus dotes ofensivos mediante constantes proyecciones al ataque. Sin embargo, ya en la etapa complementaria, el rigor físico de la pretemporada comenzó a pasarle factura; esto quedó de manifiesto ante las incursiones del lateral rival, Teo Rodríguez Pagano, quien logró profundizar con mayor libertad sobre su andarivel.