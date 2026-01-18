Cerro Porteño
18 de enero de 2026 - 15:11

Fabricio Domínguez: “Salimos campeones, vamos a ir por lo mismo

El polivalente futbolista uruguayo, Fabricio Domínguez Huertas (27 años) en el encuentro por la Serie Río de La Plata frente a Dan Lorenzo de Almagro. (Foto: Cerro Porteño)
El empate frente a San Lorenzo de Almagro marcó el cierre de la pretemporada de Cerro Porteño en Uruguay. Al finalizar el encuentro, Fabricio Domínguez Huertas brindó sus sensaciones sobre el desempeño del Ciclón de Barrio Obrero en la Serie Río de la Plata y los desafíos que asoman en el horizonte azulgrana.

Con relación a las expectativas que el “Ciclón” genera para la presente temporada, el charrúa se mostró sumamente optimista respecto a los objetivos que el club puede alcanzar en este primer semestre del año: “Cerro Porteño está para repetir, salimos campeones, vamos a ir de nuevo por lo mismo y por hacer una buena Copa Libertadores”.

Asimismo, realizó un balance sobre lo que dejó el enfrentamiento ante el conjunto de Boedo y la condición físico actual del plantel: “Partido de pretemporada, todavía nos falta un poquito más, pero sirve para lo que se viene. Nos falta más ritmo, es cuestión de tiempo, nos preparamos muy bien, estamos un poquito duro de las pesas, pero bueno, ahí vamos con todo”.

En cuanto a su desempeño individual, el lateral-volante uruguayo inició el encuentro con gran intensidad, exhibiendo sus dotes ofensivos mediante constantes proyecciones al ataque. Sin embargo, ya en la etapa complementaria, el rigor físico de la pretemporada comenzó a pasarle factura; esto quedó de manifiesto ante las incursiones del lateral rival, Teo Rodríguez Pagano, quien logró profundizar con mayor libertad sobre su andarivel.